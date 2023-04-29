Сосиски на завтрак — вкусно и полезно? Спросили у нутрициологов

Рассказываем, как выбрать и с чем сочетать этот продукт, чтобы не навредить здоровью.

Сосиски легко и быстро готовятся, поэтому их часто едят на завтрак: просто так, в составе омлета или яичницы, в сложных бутербродах и в бургерах. С одной стороны, такой выбор кажется разумным, ведь на завтрак нужно есть белок. С другой, в сосисках чаще всего много вредных для здоровья компонентов.

Обсудили этот вопрос с диетологом Кристиной Лессинг и доказательным нутрициологом Наталией Крыловой.

Из чего состоят сосиски

У большинства сосисок (даже у тех, которые получили рейтинг 5/5 Роскачества) примерно одинаковый состав. Количество веществ может меняться, но почти всегда сосиски содержат:

мясо (или продукты, имеющие к мясу опосредованное отношение, например свиная шкура);

сухое молоко;

соль;

посолочно-нитритную смесь (снова соль и фиксатор окраски Е250);

сухой яичный меланж;

регуляторы кислотности, пирофосфаты, трифосфаты, ацетаты натрия, цитраты натрия;

пряности;

сахар;

антиокислитель;

усилитель вкуса и аромата Е621 (есть не во всех сосисках).

В некоторые сосиски дополнительно добавляют крахмал и соевый белок.

Даже если не взирать на рекомендации ВОЗ о мясе, сосиски — вредный для здоровья продукт.

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Чем вредны сосиски

Причин множество. Во-первых, сосиски, как видно из информации о составе, содержат много соли.

Соль задерживает воду, отрицательно влияет на вес, противопоказана при гипертонии.

Во-вторых, в сосисках слишком много жира: от 20 до 30 г на каждые 100 г продукта.

В-третьих, в сосисках есть сахар. За счет сахара, крахмала и жира сосиски довольно калорийны: в 100 г сосисок около 300 ккал.

Сосиски относятся к числу продуктов, из-за употребления которых повышается холестерин. А избыток холестерина чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Но и это не самое страшное.

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Как сократить риск от потребления сосисок

Завтрак — основной прием пищи. Желательно, чтобы в нем были все главные нутриенты: качественные легкоусвояемые белки, сложные углеводы, источники клетчатки, источники жиров. Поэтому для идеального завтрака недостаточно просто отварить пару сосисок. Но если использовать метод гарвардской тарелки и сочетать сосиски с более полезными продуктами, то иногда есть их можно.

Либо можно пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать другой вариант завтрака.

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