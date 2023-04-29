Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

29 апреля, 08:00

Сосиски на завтрак — вкусно и полезно? Спросили у нутрициологов

Наталия Крылова
,
Мария Сальникова
Кристи Лессинг
Диетолог, нутрициолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сосиски, яичница, бекон и тосты на завтрак
Фото Freepik/timolina
Рассказываем, как выбрать и с чем сочетать этот продукт, чтобы не навредить здоровью.

Сосиски легко и быстро готовятся, поэтому их часто едят на завтрак: просто так, в составе омлета или яичницы, в сложных бутербродах и в бургерах. С одной стороны, такой выбор кажется разумным, ведь на завтрак нужно есть белок. С другой, в сосисках чаще всего много вредных для здоровья компонентов.

Обсудили этот вопрос с диетологом Кристиной Лессинг и доказательным нутрициологом Наталией Крыловой.

Из чего состоят сосиски

У большинства сосисок (даже у тех, которые получили рейтинг 5/5 Роскачества) примерно одинаковый состав. Количество веществ может меняться, но почти всегда сосиски содержат:

  • мясо (или продукты, имеющие к мясу опосредованное отношение, например свиная шкура);
  • сухое молоко;
  • соль;
  • посолочно-нитритную смесь (снова соль и фиксатор окраски Е250);
  • сухой яичный меланж;
  • регуляторы кислотности, пирофосфаты, трифосфаты, ацетаты натрия, цитраты натрия;
  • пряности;
  • сахар;
  • антиокислитель;
  • усилитель вкуса и аромата Е621 (есть не во всех сосисках).

В некоторые сосиски дополнительно добавляют крахмал и соевый белок.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не более 500 г (вес в сыром виде) красного мяса в неделю и максимально ограничить потребление переработанной мясной продукции.»
Наталия Крылова
Нутрициолог

Даже если не взирать на рекомендации ВОЗ о мясе, сосиски — вредный для здоровья продукт.

Колбаски с квашеной капустой
Istockphoto/Tatiana Volgutova

Чем вредны сосиски

Причин множество. Во-первых, сосиски, как видно из информации о составе, содержат много соли.

«Концентрация соли превышает суточные нормы потребности условно здорового человека.»
Наталия Крылова
Нутрициолог

Соль задерживает воду, отрицательно влияет на вес, противопоказана при гипертонии.

5 продуктов, запрещенных при гипертонии. 5 продуктов, запрещенных при гипертонии

Во-вторых, в сосисках слишком много жира: от 20 до 30 г на каждые 100 г продукта.

«Жиры делятся на насыщенные и ненасыщенные. Сосиски, как и колбасы, паштеты, фастфуд, снеки, содержат насыщенные жиры. Их преобладание не рекомендовано медицинскими ассоциациями.»
Наталия Крылова
Нутрициолог

В-третьих, в сосисках есть сахар. За счет сахара, крахмала и жира сосиски довольно калорийны: в 100 г сосисок около 300 ккал.

Картофель фри. 7 групп продуктов, которые содержат скрытый сахар
«Избыток соли, жира и сахара в составе сосисок может привести к ожирению, повышенному давлению и другим проблемам.»
Кристи Лессинг
Диетолог, нутрициолог

Сосиски относятся к числу продуктов, из-за употребления которых повышается холестерин. А избыток холестерина чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Но и это не самое страшное.

«Исследование ВОЗ выявило, что употребление обработанных мясных продуктов, таких как сосиски, может увеличить риск рака толстой кишки на 18%. Это связано с высоким содержанием нитритов, нитратов и консервантов.»
Кристи Лессинг
Диетолог, нутрициолог
Копченые колбаски
Istockphoto/BeyondImages

Как сократить риск от потребления сосисок

Завтрак — основной прием пищи. Желательно, чтобы в нем были все главные нутриенты: качественные легкоусвояемые белки, сложные углеводы, источники клетчатки, источники жиров. Поэтому для идеального завтрака недостаточно просто отварить пару сосисок. Но если использовать метод гарвардской тарелки и сочетать сосиски с более полезными продуктами, то иногда есть их можно.

«Пропорции гарвардской тарелки такие: 50% овощей и зелени с нерафинированным маслом (либо авокадо, семенами льна или кунжута, орехами), 25% - сосиска и источники качественного белка (например, яйцо или тофу, сыр, фасоль), 25% - продукты, содержащие сложные углеводы.»
Наталия Крылова
Нутрициолог

Либо можно пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать другой вариант завтрака.

«Овсянка, яичница с овощами, гречневая каша и свежие фрукты — богатые питательными веществами блюда и продукты, которые помогут начать день с правильным настроением и энергией на весь день.»
Кристи Лессинг
Диетолог, нутрициолог
Завтрак. Каким должен быть идеальный завтрак? 2 сбалансированных рецепта

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем.

Польза и вред
7
1
Читайте также
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как правильно варить макароны? Советы от диетолога

6 причин добавить в рацион петрушку
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости