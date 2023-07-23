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Сегодня, 19:35

Диетолог назвал три вида мяса, которые могут заразить паразитами

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Мясо медиум прожарки.
Фото Freepik/timolina

23 июля на сайте издания «Вечерняя Москва» врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употреблять недожаренную говядину, свинину или баранину может быть опасно для здоровья. «Когда стейк готовят с кровью, есть риски заражения паразитами, поэтому лучше отказаться от такого мяса. Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет — это стопроцентно защищает человека от паразитов», — подчеркнул диетолог.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что определить наличие паразитов в организме можно по общему анализу крови. «Показатели эозинофилов могут указать специалисту не только на аллергическую реакцию, но и на паразитарную инфекцию. Если в результатах я вижу их повышенный уровень — назначаю уточняющее дообследование, чтобы выявить точную причину и назначить подходящее лечение», — заключила эксперт.

Ранее, 25 марта, мы рассказывали, какое мясо самое полезное.

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Советы и рекомендации
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