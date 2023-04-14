Что нужно есть в апреле? 5 сезонных продуктов
Апрель — месяц, когда начинается настоящее пробуждение природы после зимней спячки. А значит, на полках магазинов появляются первые сезонные продукты.
В нашей подборке овощи и зелень, которые помогают организму справиться с весенней хандрой и делают рацион полезным для здоровья.
Рассказываем, что покупать для подзарядки витаминами в апреле.
Репчатый лук
В 100 г содержится:
-
47 ккал
-
1,4 г белка
-
0 г жиров
-
10 г углеводов
-
1,2 г клетчатки
Это один из наиболее популярных овощей, который доступен круглый год, но его пиковый сезон наступает именно в апреле. Лук — богатый источник антиоксидантов и других питательных веществ. Обратите внимание и на побеги. Зеленые луковые стрелки содержат мультивитаминный комплекс.
Лук можно добавлять в салаты в свежем виде или предварительно замариновав. Также его можно использовать при приготовлении супов и основных блюд.
Редис
В 100 г содержится:
-
20 ккал
-
1,2 г белка
-
0,1 г жиров
-
3,4 г углеводов
-
1,6 г клетчатки
Это легкий овощ, который идеально подходит для весенних салатов и закусок. Редис содержит витамины C и B6, а также фолиевую кислоту и другие полезные питательные вещества. Несмотря на то что лучше все же искать редис в мае-июне, в апреле корнеплод уже заполняет рынки.
Редис не стоит есть на голодный желудок. Это может привести к вздутию.
Лук-порей
В 100 г содержится:
-
61 ккал
-
1,5 г белка
-
0,3 г жиров
-
14 г углеводов
-
1,8 г клетчатки
Этот продукт богат витамином К, фолиевой кислотой и другими питательными веществами. Лук-порей также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом и улучшить общее здоровье.
Лук-порей можно добавлять в салаты или использовать при приготовлении бульонов и вторых блюд.
Салат Айсберг
В 100 г содержится:
-
14 ккал
-
0,9 г белка
-
0,1 г жиров
-
1,8 г углеводов
-
1,2 г клетчатки
Этот сезонный продукт можно использовать как базу для весенних салатов. Клетчатка в составе помогает пищеварению.
Чеснок
В 100 г содержится:
-
149 ккал
-
6,3 г белка
-
0,5 г жиров
-
33 г углеводов
-
1,5 г клетчатки
Как и лук, обладает антисептическим действием. В нем много серы и витамина С. Также подойдет как для салатов, так и для горячих блюд.
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