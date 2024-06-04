В Москве состоится благотворительный «МедЗабег»

16 июня в Москве состоится IV благотворительный «МедЗабег» — спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. В этом году оно пройдет под девизом «Бег в помощь!». На старт выйдут порядка 1000 участников — врачи, медицинские работники, члены их семей и друзья, а также другие желающие — любители спорта и здорового образа жизни.

Для взрослых участников в рамках соревнования будет организовано несколько дистанций: маршруты по 5 км — для мужчин и женщин, соответственно; командная эстафета для самых ловких и быстрых, где каждый из пяти участников команды пробежит по 1 км. Для самых юных спортсменов, детей до 13 лет предусмотрена сокращенная дистанция — 500 метров.

Маршрут забега пройдет по живописному Мещерскому парку. Каждый участник, пробежавший дистанцию, получит памятную наградную медаль и электронный сертификат.

Организатором самого массового забега для врачей и медицинских работников выступила сеть клиник «Будь Здоров» при участии Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Партнером стал благотворительный фонд «Онкологика». Часть взносов пойдет на оплату обследований, проезда к месту лечения, спецпитания и реабилитации взрослых онкопациентов.

Прием заявок на участие в забеге осуществляется онлайн на сайте «МедЗабега» до 10 июня или до момента окончания слотов. Кроме того, на странице размещена информация о тайминге мероприятия, наборе необходимых документов для участия, а также стартовом пакете.