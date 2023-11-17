Как быстро снять похмелье в домашних условиях

Похмелье — это состояние после алкогольного опьянения, при котором в организме концентрируются токсические вещества, вызывая ряд характерных симптомов.

Длится похмелье у всех по-разному. В основном это зависит от количества и качества выпитого алкоголя, а также от индивидуальных особенностей (вес, пол), количества закуски и так далее. В среднем оно полностью проходит через 24, 48 и 72 часа. Причиной похмелья, как правило, становится обезвоживание организма и увеличение концентрации определенных органических соеинений — ацетальдегидов.

Употребление алкоголя даже в небольших количествах вредно для здоровья. Вместе с врачом высшей категории Андреем Сахаровым разобрали, как быстро и эффективно избавиться от похмелья в домашних условиях без вреда для здоровья.

Признаки похмелья

Для начала определимся с признаками похмелья. К ним относятся:

головная боль;

тошнота;

рвота;

сухость во рту;

боли в желудке;

повышенная температура тела;

вялость;

плохое настроение.

Как избежать похмелья

Похмелье появляется через 3-8 часов после употребления алкоголя. Организм начинает бороться с токсинами, пытается от них избавиться.

Если впереди застолье с большим количеством алкоголя, рекомендуем следовать следующим рекомендациям:

Пить на полный желудок. Это поможет выровнять всасывание алкоголя.

Избегать красного вина. В нем содержится тирамин, который вызывает сильную головную боль.

Чередовать алкогольные напитки с безалкогольными.

После застолья, перед сном, выпить один-два стакана простой воды.

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Как избавиться от похмелья: 5 советов

Не похмеляться

Новая доза алкоголя — дополнительный удар для организма. Он и так борется с коварными «ядами» и очередная порция алкоголя ни к чему. Даже «безобидное» пиво может ухудшить состояние и спровоцировать отравление.

Выпить лекарственные средства

Сейчас в магазинах и аптеках представлено большое количество препаратов, которые помогают быстро и эффективно избавиться от похмелья. Их стоит иметь у себя в домашней аптечке, особенно если после похмелья вам нужно куда-то отправиться.

К тому же не забывайте употреблять медикаменты от обезвоживания и сорбенты.

Плотно позавтракать

Чтобы перезапустить обменные процессы в организме, после пробуждения необходимо плотно позавтракать, даже если вас уже пару раз «вывернуло наизнанку».

Воспользоваться народной медициной

Самые известные в народе средства от похмелья — минеральная вода и рассол. Минеральная вода поможет снизить уровень соляной кислоты в желудке, снять отеки и запустить работу почек. Рассол поможет восстановить водно-солевой баланс.

Применяют также отвары из мяты, мелиссы, пустырника и ромашки. Некоторые предпочитают мясные бульоны. Рекомендуется еще пить чай с имбирем и лимоном. Этот напиток помогает избавиться от чувства тошноты.

Попросить помощи нарколога

В тяжелом случае стоит обратиться за помощью к специалистам. Вызовите врача-нарколога на дом или отправьтесь в клинику, чтобы быть под постоянным наблюдением. Последствия затяжного распития спиртных напитков могут быть плачевными, стоит помнить об этом.

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Что говорит эксперт

Андрей Сахаров советует при похмелье «запустить» систему пищеварения, то есть включить в работу печень, желудок и кишечник.

Также эксперт посоветовал употреблять аспирин. Он блокирует ацетальдегид, отвечающий за распад алкоголя в организме. И не забывайте пить много воды и крепкого чая!