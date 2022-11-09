Шлаки и токсины: вся правда о веществах, которые могут вам навредить

Не спешите скупать биологически активные добавки.

Зачастую о токсинах и шлаках можно услышать от продавцов чудодейственных биологически активных добавок, помогающих избавиться от накопившихся в организме вредоносных веществ. Но что это такое на самом деле? И нужно ли от них избавляться с помощью специальных средств? Разбираемся вместе с врачом.

Что такое токсины

Токсины — это яды биологического происхождения, изучением которых занимается токсикология. К таким веществам относятся яды змей, продукты жизнедеятельности бактерий, гельминтов, вирусов.

Также токсином может стать вещество, образовавшееся в организме и ставшее для него опасным. Например, во время термического ожога третьей и четвертой степени возможны поражения, сопровождающиеся распадом тканей. Но в здоровом организме токсины не синтезируются.

Вредные вещества могут попадать в тело извне, но зачастую оно справляется своими силами и выводит их с помощью внутренней «детокс-системы»: почек, печени, потовых желез. Если человек здоров, эти органы не нуждаются в препаратах-стимуляторах. Главное — не мешать их работе: не злоупотреблять алкоголем, фастфудом и другими вредностями.

С какими токсинами можно столкнуться на кухне

По данным Роспотребнадзора, наиболее известными токсинами, производимыми плесневыми грибами, считаются те, которые вырабатывает Aspergillus. Ими могут быть поражены зерновые культуры, арахис при несоблюдении правил транспортировки и хранения. Это вещество поражает желудочно-кишечный тракт и печень.

Орехи и злаки. Unsplash

Отсутствие санитарных условий приводит к попаданию в пищу бактерии Salmonella. Это, в свою очередь, может вызвать такое заболевание, как сальмонеллез. Также недостаточная термическая обработка молочных и мясных продуктов, рыбы и яиц приводит к развитию этого инфекционного заболевания.

Консервированные продукты — питательная среда для роста и размножения бактерий рода Clostridium botulinum. Первые признаки ботулизма появляются спустя 8-10 часов после приема в пищу зараженных продуктов. Возможны такие симптомы, как головная боль, тошнота, рвота, кишечные расстройства, нарушение двигательной активности, паралич. При первых проявлениях следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Акриламид — нейротоксин, образующийся в процессе приготовления продуктов, содержащих крахмал. Его количество особенно возрастает при жарке.

Сакситоксин накапливается в жабрах рыб и в моллюсках. Причем после приготовления — даже после термической обработки — вещество не разрушается. С пищей попадает в организм человека, вызывая симптомы отравления уже в течение первого часа. Возможно появление таких признаков, как онемение полости рта, подушечек пальцев, паралич органов дыхания. В таком случае необходимо незамедлительно вызвать «Скорую помощь».

Существуют и другие виды токсинов, способных вызвать отравление. Не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу.

Что такое шлаки

Несмотря на то что популярность средств для «чистки организма» от шлаков достаточно высока, в доказательной медицине нет информации о таких веществах.

Если токсины существуют в медицинской терминологии, то о шлаках научному миру ничего не известно, так как их наличие не доказано. Существует мнение, что шлаки — это результат переработки организмом продуктов, которые откладываются в кишечнике. Но в норме у здорового человека таких «отложений» не происходит — продукты жизнедеятельности выводятся из организма.

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Что делать со шлаками и токсинами

Врачи и ученые не отрицают, что в организм могут попасть вредные вещества. Но при наличии здоровых органов выведения они не откладываются, а своевременно и эффективно покидают организм без каких-либо специальных препаратов и процедур.

В организме можно обнаружить инородные вещества, такие как камни в желчном пузыре, почках, кишечнике. Но отношения к шлакам это не имеет. Такие образования появляются чаще всего из-за нарушения обменных процессов. Лечением подобных проявлений занимаются узкие специалисты.

Будьте внимательны к своему здоровью, старайтесь вести активный образ жизни и внедряйте в него полезные привычки. Тогда беспокоиться о токсинах вряд ли придется.