Врач рассказала, как недостаток сна может испортить зрение

Офтальмолог Анастасия Киселе заявила, что глазам требуется не менее пяти-шести часов сна для восстановления.

«Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться. Распространенным побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подергивание век. Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению», — приводит слова Киселе Life.ru.