Врач раскрыла восемь категорий людей, которым противопоказаны контактные линзы

Офтальмолог Светлана Миргородская объяснила, кому противопоказано носить контактные линзы.

«Способ контактной коррекции зрения зарекомендовал себя как хороший метод коррекции аномалий рефракции, но, к сожалению, есть ряд ограничений к использованию контактных линз. Например, воспалительные заболевания глаз: конъюнктивиты, кератиты, блефариты, дакриоциститы, увеиты, склериты, иридоциклиты. До разрешения воспалительного процесса. Также большую роль играют особенности анатомии глаза, в том числе птоз века, косоглазие более 15?, плоская или крутая роговица, подвывих хрусталика. Третьим фактором, запрещающим носить контактные линзы, является патология роговицы. Речь идет о кератоконусе и нарушении иннервации роговицы. Среди противопоказаний — в том числе нарушение слезопродукции (повышенное слезоотделение, выраженный синдром сухого глаза, дисфункция мейбомиевых желез) и общие заболевания (психические расстройства, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез, ВИЧ). Стоит воздержаться от ношения линз при простудных заболеваниях и их осложнениях. Поэтому так важно оценивать особенности строения глаз и риски осложнений при выборе способа коррекции и при подборе контактных линз», — приводит слова Миргородской Life.ru.