Врач предупредила о последствиях пристрастия к соленой пище

Врач Айша Ибрагимова рассказала, чем может обернуться пристрастие к соленой пище.

«Соленая пища также ведет к задержке жидкости в организме и появлению отеков, продолжила врач. Вместе с этим избыток соли увеличивает выведение кальция из организма через почки, что повышает риск образования камней. Уменьшение потребления соли может быть достигнуто за счет выбора пищевых продуктов и блюд при формировании рациона, например благодаря сокращению потребления переработанных пищевых продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов. Также рекомендовано недосаливать пищу при ее приготовлении и в процессе еды», — приводит слова Ибрагимовой Life.ru.