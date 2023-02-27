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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:11

Стоматолог рассказала, зачем и как часто нужно менять зубную пасту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стоматолог Екатерина Гребнева призвала не использовать отбеливающие зубные пасты дольше недели.

«Они назначаются доктором на определенный промежуток времени, после хирургических вмешательств или при лечении слизистой оболочки полости рта. И в это же время нам нельзя прекратить пользоваться пастами, которые работают на растворение мягкого зубного налета или сокращение образования пигментированного налета и зубного камня — это уже другие пасты. Если паста имела лечебное действие, вы прекращаете ею пользоваться или меняете ее на другую через столько времени, сколько обозначит ваш стоматолог, в зависимости от клинического применения», — приводит слова Гребневой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1561574
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