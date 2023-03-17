Врач предупредила мужчин об очень неожиданной причине частых ночных мочеиспусканий

Сомнолог Татьяна Сурненкова заявила, что учащенное ночное мочеиспускание — один из симптомов апноэ.

«Апноэ подвержены мужчины с избыточным весом. Объем жировой клетчатки у таких людей увеличен не только в области живота и бедер, но и в области лица и шеи, а также в мягком небе, глотке, корне языка. Язык становится больше, мягкое небо провисает ниже, глотка сужается. Когда человек засыпает, мышцы расслабляются. Язык несколько заваливается в сторону глотки, мягкое небо опускается еще ниже, и происходит характерное смыкание мягких тканей. Позыв к мочеиспусканию — это дополнительный способ разбудить мозг. В условиях низкого уровня кислорода во сне вырабатывается повышенное количество натрийуретического пептида — гормона некоторых участков сердца. Этот гормон увеличивает выделение мочи почками. Поэтому при нарушениях дыхания во сне человек встает 3-6 раз за ночь и каждый раз выделяет полный объем мочи. Если же мочи выделяется мало — то это, скорее всего, урологическая проблема», — приводит слова Сурненковой Life.ru.