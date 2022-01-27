Врач перечислила продукты, которые могут спровоцировать развитие рака

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление консервированных фруктов или овощей может спровоцировать развитие онкологии.

«Все будет зависеть от исходного состояния организма. Во-первых, это генетические факторы. Во-вторых, насколько организм уже подвержен канцерогенному действию других каких-то факторов. И поэтому такие овощи могут сыграть свою патологическую роль», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Самое вредное в таких продуктах добавление соли и состояние самой тары. Если металлическая банка или крышка повреждены, то происходит окисление и соли тяжелых металлов будут проникать в консервацию, оказывая при этом канцерогенное воздействие.

Также, по словам эксперта, спровоцировать возникновение рака могут и консервированные фрукты. Происходит это из-за большого количества сахара, которое отрицательно воздействует на поджелудочную железу и выбрасывает большое количество инсулина.