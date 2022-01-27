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Сегодня, 16:00

Гинзбург рассказал о привычках, способствующих набору веса

Галина Глазко
Разговор по телефону во время приема пищи — вредная привычка.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал вредные пищевые привычки, которые провоцируют набор лишнего веса. По его словам, чаще всего люди едят намного больше, когда смотрят телевизор, разговаривают или сидят в телефоне.

«Во время еды нужно сохранять сознание, себя сдерживать и одергивать. Когда мы едим и отвлекаемся, мы плохо пережевываем и быстрее глотаем, поэтому мы едим больше, чем нужно», — приводит его слова «Народные Новости».

Специалист также отмечает, что необходимо следить за тем, что на тарелке, тщательно и медленно пережевывать. Эти полезные привычки помогут защитить от переедания.

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