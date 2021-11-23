Врач назвала продукты, поражающие печень даже у непьющих

Испанский врач-диетолог Анхела Морено в интервью изданию La Vanguardia сообщила о неочевидных вредных продуктах для печени, которые накапливают опасный висцеральный жир вокруг внутренних органов.

«Негативно влияет на здоровье печени колбасы и магазинная выпечка. Из-за такого питания часто обращаются к врачам с проблемами печени, при этом многие не употребляют алкогольные напитки. Для нормального функционирования печени важно максимально сократить в рационе углеводы с высоким гликемическим индексом. В первую очередь это касается сладких напитков и энергетиков», — отметила Морено.

Также диетолог отметила, что частыми факторами риска развития неалкогольной жировой болезни печени являются ожирение, сахарный диабет и высокий холестерин.