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Врач назвала продукты, поражающие печень даже у непьющих

08:00
Выпечка. Фото Global Look Press
Выпечка. Фото Global Look Press

Испанский врач-диетолог Анхела Морено в интервью изданию La Vanguardia сообщила о неочевидных вредных продуктах для печени, которые накапливают опасный висцеральный жир вокруг внутренних органов.

«Негативно влияет на здоровье печени колбасы и магазинная выпечка. Из-за такого питания часто обращаются к врачам с проблемами печени, при этом многие не употребляют алкогольные напитки. Для нормального функционирования печени важно максимально сократить в рационе углеводы с высоким гликемическим индексом. В первую очередь это касается сладких напитков и энергетиков», — отметила Морено.

Также диетолог отметила, что частыми факторами риска развития неалкогольной жировой болезни печени являются ожирение, сахарный диабет и высокий холестерин.

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Галина Глазко все материалы автора
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