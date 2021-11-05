Врач назвал целебные свойства имбиря для организма

Врач Ахмад Фаувий в статье, опубликованной в египетском издании Al Ahram, перечислил полезные свойства корня имбиря при ежедневном употреблении.

Имбирь борется с процессом старения, защищает от микробов, избавляет от тошноты при беременности и головокружениях, снижает уровень сахара в крови, обеспечивает здоровье полости рта и даже повышает мужскую сексуальную активность.

Врач отмечает, что имбирь можно есть в любом виде: свежем, сушеном, маринованном, порошке. Можно употреблять и сок имбиря, он также очень полезен.