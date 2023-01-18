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Врач-гастроэнтеролог назвала овощ, который помогает укрепить иммунитет и предотвратить рак

Виталий Косик
Корреспондент
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Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Терехова рассказала о том, что в цветной капусте содержатся редкие микроэлементы, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить многие серьёзные заболевания, в частности рак.

«Клетчатка, из которой по большей части состоит цветная капуста, провоцирует рост полезных бактерий в кишечнике, а это профилактика запоров, а также воспалений в желудочно-кишечном тракте. Также цветная капуста содержит большое количество антиоксидантов. Это защищает клетки от раковых мутаций, тем самым предотвращает возникновение онкологических заболеваний», — приводит слова Тереховой «Life.ru».

Вместе с тем цветная капуста считается отличным источником холина, который поддерживает целостность клеточных мембран и участвует в выработке нейромедиаторов. Данный овощ стоит употреблять людям с сердечно-сосудистой и цереброваскулярной недостаточностью. Также цветная капуста полезна при артериальной гипертонии, повышенном холестерине и инсулинорезистентности.

Источник: https://life.ru/p/1552696
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