ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

В Японии назвали главный продукт среди долгожителей

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
В Японии мясо — основная еда среди долгожителей.
Фото Global Look Press

Японское издание Toyo Keizai опубликовало статью о пользе мяса, в которой психиатр Хидэки Вада заявил, что этот продукт влияет на продолжительность жизни.

Отмечается, что такой эффект достигается за счет выработки серотонина, в результате чего улучшается настроение. Особенно важно употреблять мясо в преклонном возрасте, чтобы поддерживать мотивацию к двигательной активности.

Врач отмечает, что каждый пятый японец страдает от недостатка белка. Именно поэтому Вада считает важным есть мясо.

Если человек не употребляет мясо, то у него может сильно снизиться уровень холестерина, что приводит к нехватке тестостерона. Тестостерон отвечает за синтез половых гормонов, мотивацию и концентрацию внимания, а также за доставку серотонина в мозг.

Как сохранить молодость при помощи спорта? Как сохранить молодость при помощи спорта?
Здоровье
Питание
0
Читайте также
«Олимпийский кошмар не должен повториться». Финны и американцы требуют перемен в фигурном катании
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема антибиотиков
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости