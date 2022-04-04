В Японии назвали главный продукт среди долгожителей

Японское издание Toyo Keizai опубликовало статью о пользе мяса, в которой психиатр Хидэки Вада заявил, что этот продукт влияет на продолжительность жизни.

Отмечается, что такой эффект достигается за счет выработки серотонина, в результате чего улучшается настроение. Особенно важно употреблять мясо в преклонном возрасте, чтобы поддерживать мотивацию к двигательной активности.

Врач отмечает, что каждый пятый японец страдает от недостатка белка. Именно поэтому Вада считает важным есть мясо.

Если человек не употребляет мясо, то у него может сильно снизиться уровень холестерина, что приводит к нехватке тестостерона. Тестостерон отвечает за синтез половых гормонов, мотивацию и концентрацию внимания, а также за доставку серотонина в мозг.