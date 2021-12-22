ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

В чем польза корицы? Ответили специалисты

09:00
Корица. Фото Global Look Press
Корица. Фото Global Look Press

В издании Daily Express вышла статья о пользе корице. В ней отмечается, что корица способна снижать сахар и холестерин в крови людей, которые больны диабетом второго типа. Это основывается на результатах исследований, которые провели специалисты.

Участники эксперимента в течение четырех месяцев употребляли до шести граммов специи в день, в результате чего их самочувствие заметно улучшилось.

Было установлено, что корица снижает уровень сахара благодаря повышению чувствительности к инсулину и помогает ему активировать транспортировку глюкозы в клетки. Также специя содержит различные минералы и витамин А.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год
Посольство России ответило на заявление Госдепа о ситуации вокруг Украины
1
0
Реклама