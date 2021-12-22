В чем польза корицы? Ответили специалисты

В издании Daily Express вышла статья о пользе корице. В ней отмечается, что корица способна снижать сахар и холестерин в крови людей, которые больны диабетом второго типа. Это основывается на результатах исследований, которые провели специалисты.

Участники эксперимента в течение четырех месяцев употребляли до шести граммов специи в день, в результате чего их самочувствие заметно улучшилось.

Было установлено, что корица снижает уровень сахара благодаря повышению чувствительности к инсулину и помогает ему активировать транспортировку глюкозы в клетки. Также специя содержит различные минералы и витамин А.