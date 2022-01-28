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В чем польза грейпфрута? Рассказала диетолог

Диетолог рассказала о пользе грейпфрута
Галина Глазко
Грейпфрут.
Фото Global Look Press

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о пользе грейпфрута, а также перечислила болезни, от которых спасает этот продукт. По ее словам, грейпфрут богат витаминами и микроэлементами, включая витамин С и кремний.

«Грейпфрут содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит», — заявила специалист в разговоре с РИА «Новости».

Диетолог также отмечает, что присутствующий в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе и инсулинорезистентности. Также этот продукт помогает при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока.

При этом эксперт рекомендует употреблять грейпфрут не чаще раза в неделю. А исключить полностью его стоит при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220126/sustavy-1769507492.html
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