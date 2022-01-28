Названы продукты, которые улучшают зрение

Диетолог Кэролин Уильямс перечислила продукты, укрепляющие здоровье глаз. Ее рекомендации были опубликованы на сайте Yahoo Life.

По словам специалиста, большую пользу для глаз несет витамин A, нехватка которого выражается в так называемой куриной слепоте. Этот витамин содержится в батате, шпинате, яйцах. Также рекомендованным продуктом оказался цинк устрицы, который помогает активировать более 300 ферментов в организме.

Не стоит забывать и о витамине Е, им богат миндаль. Рекомендует диетолог при синдроме сухого глаза есть жирную богатую омега-3 рыбу, например форель, скумбрию, сардину и лосось.

Пользу зрению принесет и такой продукт, как папайя. В нем содержатся ликопин и витамин C, который замедляет развитие катаракты.