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13 ноября, 23:05

Трихолог объяснила, какой аксессуар для волос может привести к облысению

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач-трихолог, дерматолог Людмила Егжина объяснила, какой аксессуар для волос может привести к облысению.

«С давних пор выделили в трихологии такую алопецию (выпадение волос, — прим «СЭ»), как тракционная, которая развивается в результате именно ношения резинок. И это место начинает лысеть локально, если везде волосы растут, то в этой зоне рост волос прекращается. Они сначала становятся истонченными, падают, и в конечном итоге может зиять лысина», — приводит слова врача Life.

Врач посоветовала менять место крепления резинки на волосах, а также периодически заменять ее на заколки и ленты. Как вариант — чередовать разные прически, меняя конские хвосты на простые косы.

Источник: https://life.ru/p/1538596
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