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13 ноября, 23:55

Дерматолог объяснила, как принимать ванну с морской солью с максимальной пользой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, что принятие ванны с морской солью помогает расслабиться и улучшить состояние кожи, успокаивает нервную систему и выводит токсины из организма.

«По осмотическому градиенту вся гадость выходит через кожу в воду. Но такой момент: морская соль должна использоваться следующим образом — один килограмм на 100 литров воды, то есть мы минимально кладем на ванну. На обычную стандартную ванну 300 литров мы кладем не менее 3 килограммов соли — и только тогда у нас получается лечебный эффект», — приводит слова врача Life.

Соль снимает воспаление, уменьшает интоксикацию, расслабляет и восстанавливает нервную систему. Дерматолог рекомендует принимать ванны с морской солью всем, но именно в заявленных пропорциях, поскольку от столовой ложки соли никакого эффекта не будет.

Источник: https://life.ru/p/1538578
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