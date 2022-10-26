ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Видео Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:50

Трихолог объяснила, как правильно ухаживать за волосами осенью

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Врач-трихолог Эльвира Гусейнова рассказала, как правильно ухаживать за волосами осенью.

«Выпадение волос может быть связано с несбалансированным питанием и дефицитом микроэлементов (особенно меди, марганца, селена и цинка), с нарушением сна, так как гормон мелатонин имеет влияние на рост волос, с резкой стрессовой ситуацией, а также с некоторыми хроническими и вирусными заболеваниями», — приводит Life.ru слова Гусейновой.

По словам эксперта, обязательным условием для сохранения шевелюры является правильно подобранный уход. Поскольку у каждого человека свои особенности кожи и структуры волос, необходим индивидуальный уход, потому что универсальных средств не существует.

Также Гусейнова подчеркнула, что осенью важно следить за сохранением липидной мантии волоса и увлажнением кожи головы. В случае если потеря волос не прекращается на протяжении трех месяцев, это может быть первым проявлением какого-либо заболевания. В таком случае эксперт рекомендует обратиться к врачу. Медик назначит анализы и при необходимости медикаментозное лечение.

Домашний уход за&nbsp;волосами. Как быстро восстановить поврежденные волосы? Советы эксперта

Источник: https://life.ru/p/1534343
14
Читайте также
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Ксения Собчак покинула Россию
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказал о симптомах проблем с позвоночником
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости