Как быстро восстановить поврежденные волосы? Советы эксперта

Разбираемся вместе с парикмахером Викторией Тен , как за короткое время привести в порядок волосы.

После завершения летнего сезона многие задумываются, как улучшить внешний вид волос. Помимо похода к специалисту, который может помочь в этом вопросе, существует ряд несложных манипуляций. Большинство из них можно делать самостоятельно в домашних условиях.

Минимальное использование фена

«Вы должны понимать, что при ежедневном использовании термоинструментов необходимо постоянно ухаживать за волосами.

Обязательно проконсультируйтесь со своим парикмахером в подборе индивидуального домашнего ухода.

Ведь именно он стоит на страже красоты ваших волос. Если домашний уход не справляется, значит, нужно его поменять. Термозащита должна быть, если вы прибегаете к помощи термоинструментов», — комментирует специалист.

При этом сокращение количества использований фена, утюжка и других приспособлений для сушки и укладки волос значительно обезопасит их от повреждений.

Соблюдение питьевого режима

Виктория Тен для сохранения здоровья волос рекомендует соблюдать питьевой режим. Так как вследствие недостатка жидкости волосы становятся сухими и ломкими. «То же самое касается блеска. Он тоже зависит от того, сколько вы пьете воды. Также я всегда рекомендую пройти обследование на витамины группы В, D, проверять щитовидную железу и контролировать уровень гемоглобина — это одни из основных факторов, влияющих на волосы. В моем арсенале есть суперпродукт, чтобы придать волосам красивый блеск после летнего сезона. Это фитотонирование. Оно наносится на чистые волосы, выдерживается 30 минут. Смываем и получаем снова блестящий и натуральный цвет волос. Благодаря содержанию оливкового масла средство имеет уходовый эффект. Кислый pH красителя позволяет не осветлять натуральную базу волос, благодаря чему при отрастании корней не остается заметного перехода», — подчеркивает парикмахер.

Соблюдение питьевого режима влияет на здоровье волос. Фото Global Look Press

Домашний уход за волосами

По мнению Виктории, не существует какого-то определенного средства, которое подходит абсолютно всем. Здесь важно методом проб подобрать то, что подходит именно вам. Высокая стоимость того или иного средства вовсе не означает, что оно наверняка вам подойдет. В домашнем арсенале по уходу за волосами должны быть такие средства, как шампунь, кондиционер, маска и термозащита, если вы пользуетесь средствами для укладки, выпрямления или сушки локонов.

Сбалансированное питание

По словам парикмахера, питание очень сильно влияет на волосы. Ухудшение их внешнего вида — первый показатель того, что в организме что-то не так работает.

Чрезмерное выпадение волос может быть связано с частыми стрессами, приемом антибиотиков, наркозом, химиотерапией.

Сухость и электризация волос — это показатели недостатка жидкости, нехватки витаминов и микроэлементов.

Повышенная жирность является признаком нарушения правильного питания, а также частого мытья шампунем для увеличения объема.

Для того чтобы выяснить, в чем истинная причина ухудшения состояния волос, необходимо обратиться за медицинской консультацией. При помощи лабораторного исследования можно выявить нехватку тех или иных витаминов и элементов. Данный вид диагностики позволяет скорректировать питание и выявить заболевание на начальных этапах.

Стрижка посеченных концов

«Как правило, сечение происходит на длинных волосах, поэтому рекомендуется стричься раз в 1,5-2 месяца», — советует Виктория Тен.

При этом важно отметить, что на здоровье волос, как и на состояние организма в целом, влияют образ жизни, питание и отсутствие пагубных привычек.