Стоматолог объяснила, как подготовиться к имплантации

Стоматолог Олеся Сорокина рассказала, что успех имплантации зубов зависит от тщательной подготовки к операции, с помощью которой можно оценить имеющиеся факторы риска.

«В первую очередь перед операцией необходимо провести анализ состояния здоровья пациента. Как правило, уже на первичной консультации медики выявляют противопоказания к имплантации. Например, хирургическое вмешательство совершенно невозможно из-за какого-то серьезного заболевания. Однако существуют также относительные факторы риска, когда ситуация, как правило, поправима. В ходе планирования предстоящего лечения пациенту необходимо соблюдать рекомендации врача, чтобы свести к нулю вероятность осложнений. В частности, перед имплантацией нужно провести профессиональную чистку зубов и санацию полости рта, отметила наша собеседница. Перед операцией грамотный специалист должен подобрать качественный имплант с высоким процентом остеоинтеграции — приживаемости. Затем необходимо установить его с точностью до миллиметра и надежно зафиксировать. А после, как указала специалист, пациенту обязательно должны сделать контрольный снимок челюсти», — приводит слова Сорокиной Life.ru.

Она также отметила, что скорость остеоинтеграции у каждого человека своя, так как зависит от физиологических особенностей.

«Однако понять, удалась ли операция, можно уже через одну-две недели, после того как пройдет отечность и болезненность. Средние цифры выглядят так: один-два месяца для импланта на нижней челюсти, три-пять — на верхней. Затем на него фиксируется коронка», — добавила Сорокина.