Спортивный врач рассказала, можно ли избавиться от повышенного потоотделения

Врач по спортивной медицине и физической реабилитации Дана Гудкова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что повышенное потоотделение во время активных занятий спортом абсолютно естественно.

«Если нагрузка не очень интенсивная, а потоотделение чрезмерное, это свидетельствует о проблемах со здоровьем, — пояснила врач. — Эти проблемы нужно лечить, а не маскировать косметическими средствами».

Избежать неприятного запаха и желтых пятен на одежде, а также не простудиться при тренировках на открытом воздухе, поможет одежда из натуральных тканей, умеренно теплая, но не жаркая, советует Дана Гудкова.

Более подробно о причинах чрезмерной потливости во время тренировок и, как ее можно использовать в своих интересах, читайте в материале «СЭ».