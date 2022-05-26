О каких болезнях говорит неприятный запах пота? Ответила врач

Врач-эндокринолог Наталья Подольхова перечислила болезни, о которых может говорить неприятный запах тела. По ее словам, резкий запах пота характерен сахарному диабету.

«Неприятный запах встречается у пациентов с высоким уровнем сахара. Это могут быть люди как с манифестирующим сахарным диабетом, так и с декомпенсацией уже имеющейся болезни. У людей с таким диагнозом проявляется запах ацетона, что связано с образованием кетоновых», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Помимо этого, повышенная потливость может означать гиперфункцию щитовидной железы. Регулярно с повышением потливости возникает и неприятный запах пота. Это связано с нарушениями в обмене веществ.

При повышенной потливости также рекомендуется проверить почки и сердечно-сосудистую систему.