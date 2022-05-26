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О каких болезнях говорит неприятный запах пота? Ответила врач

Врач назвала болезни с характерным резким запахом пота
Галина Глазко
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Неприятный запах пота может говорить о диабете.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Наталья Подольхова перечислила болезни, о которых может говорить неприятный запах тела. По ее словам, резкий запах пота характерен сахарному диабету.

«Неприятный запах встречается у пациентов с высоким уровнем сахара. Это могут быть люди как с манифестирующим сахарным диабетом, так и с декомпенсацией уже имеющейся болезни. У людей с таким диагнозом проявляется запах ацетона, что связано с образованием кетоновых», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Помимо этого, повышенная потливость может означать гиперфункцию щитовидной железы. Регулярно с повышением потливости возникает и неприятный запах пота. Это связано с нарушениями в обмене веществ.

При повышенной потливости также рекомендуется проверить почки и сердечно-сосудистую систему.

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Источник: https://gazeta-ru.turbopages.org/gazeta.ru/s/family/news/2022/05/25/17807330
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