ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

12 ноября, 17:45

Врач рассказала, какие токсины обитают на кухне

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что ежедневно на кухне мы можем сталкиваться с опасными токсинами, вырабатываемыми Aspergillus — плесневыми грибами. Их можно обнаружить в арахисе и зерновых культурах.

Появляется грибок при нарушении правил транспортировки и хранения. Наибольшую опасность Aspergillus представляет для здоровья печени и ЖКТ.

Чтобы узнать, какие еще опасные «производители» токсинов могут быть на вашей кухне, читайте полный материал «СЭ».

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Бразилия — главный фаворит, последний шанс Месси, Португалия всех удивит? Расклады ЧМ-2022
Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный врач рассказала, можно ли избавиться от повышенного потоотделения

Терапевт рассказал, как согреться и не заболеть, если промокли ноги
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости