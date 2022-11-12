Врач рассказала, какие токсины обитают на кухне

Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что ежедневно на кухне мы можем сталкиваться с опасными токсинами, вырабатываемыми Aspergillus — плесневыми грибами. Их можно обнаружить в арахисе и зерновых культурах.

Появляется грибок при нарушении правил транспортировки и хранения. Наибольшую опасность Aspergillus представляет для здоровья печени и ЖКТ.

Чтобы узнать, какие еще опасные «производители» токсинов могут быть на вашей кухне, читайте полный материал «СЭ».