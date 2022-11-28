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Сегодня, 08:30

Спортивный консультант предложила простые способы сжигания калорий без тренировок

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@crystalweed

Спортивный консультант Галина Прокопьева в эксклюзивном материале для «СЭ» предложила 4 способа потратить калории и похудеть, не прибегая к помощи тренировок.

Спортивный консультант и опытный марафонец Галина Прокопьева рассказала, что получить равноценное сжигание калорий, как при тренировке, можно и с помощью привычных бытовых дел, к примеру, мытья посуды, прогулки с питомцем, получасового похода по магазинам или лишних 20 минут за различными процедурами по уходу за собой. Возможно, в это трудно поверить, но способы действительно работают, однако, есть свои нюансы, которые помогут добиться эффективности.

Как сделать бытовые занятия максимально эффективными и сжигающими калории, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

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