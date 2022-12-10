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Специалисты рассказали об особенностях скандинавской ходьбы

Ольга Стрельникова
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Фото master1305/Freepik

Врачи-терапевты Юлия Ватагина и Екатерина Корсева рассказали, что скандинавская ходьба — отличный вариант активности, особенно для пожилого возраста. Тренировки они советуют проводить, когда нет сильного мороза, и не делать их длительными, чтобы не заболеть. «Лучше гулять часто, но недолго», — пишет одна из врачей. Дышать нужно через нос, меньше разговаривать и не останавливаться надолго. Эксперты рекомендуют ходить только по освещенным и протоптанным тропинкам, а на льду не делать больших шагов — идти медленно, втыкая палки в лед для устойчивости.

Какую одежду, обувь и палки выбрать для скандинавской ходьбы, в чем ее польза и вред, что еще нужно взять с собой, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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