Психолог Солис заявил, что более зрелой нервной системе нужно меньше времени на сон

Психолог Юлия Солис заявил, что более зрелой нервной системе нужно меньше времени на сон.

«Более зрелая нервная система и мозг могут более эффективно обрабатывать информацию и восстанавливаться за более короткий период времени. Вместе с тем может увеличиваться время, проведенное в легком сне и пробуждении в течение ночи. Вместе с сокращением метаболических потребностей организма с возрастом мы также замечаем снижение потребности в восстановительных процессах. Наше тело становится более эффективным и умелым в использовании энергии, что означает, что нам может потребоваться меньше времени на сон, чтобы восстановиться и чувствовать себя отдохнувшими», — приводит слова Солис Life.ru.