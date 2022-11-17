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Сегодня, 14:20

Психолог рассказал, как победить осеннюю хандру

Ольга Стрельникова
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Психолог Андрей Зберовский в интервью радио Sputnik в качестве методов борьбы с осенним упадком сил и настроения рекомендует в прямом смысле сделать свою жизнь насыщеннее и ярче.

«Во-первых, для этого нужно найти для себя новый образ, то есть подобрать яркую одежду, которая будет вас радовать. Во-вторых, важно увеличить количество социальных контактов. Общение с друзьями и коллегами, особенно с позитивными людьми, дает дополнительные силы, эмоциональный ресурс. В-третьих, нужно иметь планы и проекты на период после ноября, чтобы жить уже за пределами этой осени», — объяснил специалист.

Если пренебречь первыми симптомами, по словам Андрея Зберовского, следом за психологическим дискомфортом начинаются проблемы и на физическом уровне.

«Если вовремя не остановить эти процессы, то у человека может возникнуть апатия или, наоборот, он начнет конфликтовать с окружающими. Дальше может развиться депрессивное расстройство или невроз, и это придется лечить специалисту с помощью антидепрессантов», — предостерег психолог.

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