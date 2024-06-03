Мини-сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» с Даниэлем Брюлем выйдет 7 июня
7 июня на Hulu выйдет многосерийная биографическая драма «Стать Карлом Лагерфельдом», главную роль в которой сыграл Даниэль Брюль.
Адаптация бестселлера Рафаэля Бакке «Кайзер Карл» рассказывает о пути восхождения сложной и знаковой фигуры, стремящейся стать императором моды.
В проекте снялись Аньес Жауи, Теодор Пеллерен, Алекс Лутц, Жюлия Фор, Жанна Дамас, Арно Валуа и Джорджа Синикорни.
Премьера сериала «Стать Карлом Лагерфельдом» пройдет на Hulu 7 июня.
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