Мини-сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» с Даниэлем Брюлем выйдет 7 июня

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7 июня на Hulu выйдет многосерийная биографическая драма «Стать Карлом Лагерфельдом», главную роль в которой сыграл Даниэль Брюль.

Адаптация бестселлера Рафаэля Бакке «Кайзер Карл» рассказывает о пути восхождения сложной и знаковой фигуры, стремящейся стать императором моды.

В проекте снялись Аньес Жауи, Теодор Пеллерен, Алекс Лутц, Жюлия Фор, Жанна Дамас, Арно Валуа и Джорджа Синикорни.

Премьера сериала «Стать Карлом Лагерфельдом» пройдет на Hulu 7 июня.