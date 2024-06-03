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Кюбра 2 сезон: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

1 мин.

2 сезон турецкого сериала «Кюбра» выйдет 6 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Кюбра»
Фото Кадр из сериала «Кюбра»
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6 июня на платформе Netflix выйдет второй сезон турецкого сериала «Кюбра». Адаптация одноименной книги Афшина Кума рассказывает о Гекхане, который внезапно начинает получать загадочные сообщения, возможно, предсказывающие будущее. Со временем главный герой обретает как последователей, так и могущественных врагов.

В проекте снялись Сет Остин, Чагатай Улусой, Аслыхан Малбора, Ахсен Эролу, Назан Кесал, Джихан Талай, Айтек Шаян, Масси Прегони, Гирайхан Чилингироглу и Ферхат Каракуш.

Премьера второго сезона сериала «Кюбра» пройдет 6 июня на Netflix.

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