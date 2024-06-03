4 сезон сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» выйдет 7 июня

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7 июня на платформе STARZ пройдет премьера четвертого сезона сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак». Сюжет проекта сосредоточен на Тарике, который находится в поисках себя и стремится избавиться от давящего наследия отца.

В криминальной драме снялись Майкл Рейни мл., Джанни Паоло, Ловелл Адамс-Грэй, Вуди МакКлейн, Метод Мэн, Мэри Джей Блайдж, Шэйн Джонсон и Пейдж Херд.

Четвертый сезон сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» выйдет 7 июня на STARZ.