Опрос показал, насколько россияне доверяют врачам

Почти треть россиян, 29 процентов, не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем. Как сообщает Life, такие данные были получены в рамках исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu.

41 процент респондентов рассказали, что консультируются с медиками по любым вопросам, будь то легкая простуда или какой-либо более серьезный недуг. Пятая часть респондентов посещают поликлиники крайне редко, только если что-то беспокоит. Еще 12 процентов регулярно проходят медицинские обследования для профилактики.

«Что интересно: 56 процентов респондентов моложе 35 лет вообще не обращаются к врачам, в то время как большинство россиян (54 процента) старше 35 лет консультируются со специалистами при любом заболевании. Несмотря на то что россияне по большей части регулярно посещают специалистов, далеко не все следуют их рекомендациям. Так, почти половина респондентов (45 процентов) следуют предписаниям врачей частично, а 21 процент назначают себе лечение самостоятельно», — рассказали эксперты.

Аналитики связывают такое поведение с тем, что пациенты предпочитают использовать что-то привычное, пренебрегая некоторыми рекомендациями специалистов.

Четверть респондентов доверяют врачам только в частных медицинских центрах. Треть имеют одинаковый уровень симпатии как к государственным, так и к платным клиникам. А 20 процентов прислушиваются к советам окружающих и информации в Интернете.

На статистику обращений повлиял и негативный опыт. Более трети опрошенных моложе 35 лет именно из-за этого стали реже обращаться к врачам, а 46 процентов респондентов старше 35 лет продолжают регулярно посещать специалистов, несмотря ни на что.