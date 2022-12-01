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Психиатр объяснил главную причину безуспешной борьбы с лишним весом

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Психотерапевт-сексолог и психиатр Артем Толоконин считает, что безуспешная борьба с лишним весом может быть причиной психологических проблем.

«Лишний вес человека, как правило, демонстрирует желание защититься от внешней угрозы (проблемы во взаимоотношениях с близкими, трудности на работе и прочие, возможно, надуманные неприятности). Вес может начать ползти вверх после какой-либо конкретной ситуации (беременность, разлад в отношениях, расставание), но пока люди помнят, переживают и не отпускают проблему, лишние килограммы никуда не уходят», — цитирует Толоконина Life.ru.

По словам врача, чтобы избавиться от лишнего веса нужно проанализировать, после каких событий это началось.

«Для того чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо осознать, что есть проблема, которая влияет на состояние вашего здоровья в целом. Для чего нужен лишний вес, какую практическую пользу он несёт, в какой сфере он делает вас «увесистым»? Попробуйте самостоятельно проанализировать, после чего начал копиться лишний вес, в каком возрасте это началось, после каких событий», — добавил врач.

Источник: https://life.ru/p/1542630
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