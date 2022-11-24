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Сегодня, 22:00

Подолог рассказала, чем отличается медицинский педикюр от обычного

Иван Шитик
Корреспондент
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Медицинский педикюр.
Фото Global Look Press

Руководитель первого официального в России медицинского Центра подологии, ведущий специалист, подолог Татьяна Красюк объяснила, что означает понятие медицинский педикюр.

«Если у человека появляются какие-то проблемы с кожей и ногтями стоп, то гигиенический аппаратный педикюр автоматически превращается в медицинский, и его обязаны выполнять только специалисты со средним или высшим медицинским образованием. В частности, дерматологи и косметологи, так как в нашей стране с болезнями ногтей и кожи работают именно они», — пояснила подолог Life.ru.

Красюк подчеркнула, что во время процедуры идет работа только с патологией: это может быть безоперационное удаление мозолей и гиперкератоза над бородавкой или коррекция вросшего ногтя. Чаще всего достаточно убрать только ту часть ногтя, которая пронзила кожу и не дает ранке заживать, отметила специалист. Такой педикюр включает в себя и безоперационное изменение формы ногтевых пластин путем установки на них различных приспособлений, и протезирование искусственными материалами недостающей части ногтя.

Врач напомнила, что медицинский уход за стопами проводится ежемесячно, но если для лечения патологий, кроме лечебного педикюра, ничего не делать, то проблема вряд ли решится. При этом медицинский педикюр можно выполнять только в клиниках и только медработникам, поэтому и стоимость услуги повышается.

Источник: https://life.ru/p/1541126
Здоровье
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