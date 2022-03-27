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Названы основные причины возникновения эпилепсии

Галина Глазко
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Названы основные причины возникновения эпилепсии.
Фото Global Look Press

Врач-невролог и доктор медицинских наук Геннадий Жданов рассказал о причинах эпилепсии. Как отмечает специалист, она проявляется в виде приступа с потерей сознания и судорогами.

«Причинами эпилепсии могут быть внутриутробная травма, распитие алкоголя, курение, наркотики, черепно-мозговая травма, перенесенный инсульт головного мозга, энцефалит и даже менингит. При этом у части пациентов причина все же остается неизвестной», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Жданов также отмечает, что людям с этим диагнозом стоит регулярно обследоваться и принимать назначенные врачом медикаменты. Если следить за своим здоровьем, то можно избежать или сократить количество приступов.

Доктор также напомнил, что, по некоторым данным, Юлий Цезарь, Наполеон и Федор Достоевский переносили эпилептические приступы.

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Источник: https://vm.ru/news/956180-nevrolog-nazval-osnovnye-prichiny-vozniknoveniya-epilepsii
Здоровье
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