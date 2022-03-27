Врач рассказал, как предотвратить скачки давления

Доктор Олег Абакумов объяснил, какие меры помогут предотвратить появление гипертонии. По словам врача, при первых же признаках необходимо сразу обратиться к врачу и пройти обследование.

«В целом нужно изменить свои привычки. Уберите из рациона любой алкоголь, сигареты и соль. В сутки рекомендуется употреблять не более 5 г соли. Добавьте в свое меню овощи и фрукты. И займитесь спортом на регулярной основе», — приводит слова эксперта NVL.

По словам эксперта, эти меры при регулярном выполнении помогут держать давление в норме и в целом снизят его на 5—10 делений.

Абакумов также напоминает, что не стоит заниматься самолечением и принимать таблетки без назначения врача. Действие лекарства, которое нужно принимать строго в одной и той же дозировке и в одно и то же время, сохраняется в течение 24 часов.