Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснила, как правильно подобрать SPF-крем
Здоровье

Сегодня, 19:35

1 мин.

Врач объяснила, как правильно подобрать SPF-крем

Ксения Богданова
SPF-крем
Фото istockphoto.com/verona_S
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В эксклюзивной беседе с «СЭ» онколог-маммолог, хирург, кандидат медицинских наук Рано Азимова рассказала, для чего нужен SPF-крем, и как выбрать подходящий.

«SPF-крем защищает от солнечных ожогов, предотвращает преждевременное старение, уменьшает риск развития рака кожи и помогает от гиперпигментации», — объяснила специалист.

По словам Азимовой, при выборе средства в первую очередь нужно обратить внимание на уровень SPF, он показывает степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Стоит выбирать крем с SPF 30 или выше. При этом средство должно обеспечивать защиту как от УФА-, так и от УФБ-лучей — на упаковке будет указано «Broad Spectrum» (широкий спектр).

Также стоит учитывать тип кожи. Для жирной кожи подойдет легкая структура, а для сухой — увлажняющая.

Немаловажный фактор — водостойкость. Тем, кто планирует наносить крем перед плаванием или занятиями спортом, необходимо выбирать водостойкие SPF-средства.

Кроме того, перед покупкой необходимо изучить состав крема и убедиться, что там нет компонентов, которые могут вызвать аллергию.

«Солнцезащитный крем, как и любое другое средство, имеет срок годности, поэтому следите за датой изготовления и используйте его вовремя», — подытожила врач.

Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
«Зенит» перекупает лидера «Спартака», Джикии нашли клуб в Москве, в ЦСКА зреет кадровая революция. Главные трансферные слухи РПЛ за 3 июня
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
2 июн 15:20
В Роспотребнадзоре заявили о некорректности данных Всемирной организации здравоохранения по кори в России
31 мая 19:45
Специалист рассказала, что происходит с организмом после отказа от курения
31 мая 08:30
Ученые выявили связь между физической активностью и онкологией
30 мая 19:10
Онколог рассказала, что такое глиобластома и почему она возникает
29 мая 18:55
В Москве произошла новая вспышка коронавируса