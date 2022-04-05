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Врач рассказала, какую стадию облысения невозможно вылечить

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Лечение облысения — дорогая процедура.
Фото Global Look Press

Врач-трихолог Ольга Симонова рассказала, в каких случаях бороться с облысением уже невозможно. По ее словам, выпадение волос может произойти в любой момент жизни и независимо от возраста и пола. Причины облысения у мужчин и женщин одинаковые.

«Дамы более трепетно относятся к этому вопросу и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы в ванной. Мужчины же начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Как отмечает эксперт, если волосы отсутствуют более 3-5 лет, то восстановить их уже не получится. Все дело в том, что на месте умершего волосяного фолликула приходит рубцовая ткань.

Важно понимать, что лечение облысения является дорогостоящим и длительным процессом. Лучше всего обращаться к специалисту при ранних признаках.

Врач рассказала, как бороться с&nbsp;выпадением волос после коронавируса. Как бороться с выпадением волос после коронавируса? Рассказала врач

Источник: https://vm.ru/news/957849-triholog-simonova-nazvala-stadiyu-oblyseniya-kogda-vosstanovit-volosy-uzhe-nevozmozhno
Здоровье
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