Врач рассказала, какую стадию облысения невозможно вылечить

Врач-трихолог Ольга Симонова рассказала, в каких случаях бороться с облысением уже невозможно. По ее словам, выпадение волос может произойти в любой момент жизни и независимо от возраста и пола. Причины облысения у мужчин и женщин одинаковые.

«Дамы более трепетно относятся к этому вопросу и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы в ванной. Мужчины же начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Как отмечает эксперт, если волосы отсутствуют более 3-5 лет, то восстановить их уже не получится. Все дело в том, что на месте умершего волосяного фолликула приходит рубцовая ткань.

Важно понимать, что лечение облысения является дорогостоящим и длительным процессом. Лучше всего обращаться к специалисту при ранних признаках.