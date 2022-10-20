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По прогнозам ВОЗ, гиподинамия способна привести к полумиллиарду заболевших уже к 2030 году

Ольга Стрельникова
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Машина скорой помощи.
Фото Global Look Press

ВОЗ прогнозирует увеличение числа заболеваний неинфекционного характера по всему миру из-за нехватки физической активности в ближайшие 8 лет.

Всемирная Организация Здравоохранения представила общественности доклад о положении дел в области физической активности в мире, указав на то, что в ближайшие 8 лет число заболевших неинфекционными заболеваниями достигнет полумиллиарда. «Почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) будет вызвана гипертонией, а 43% — депрессией. Три четверти всех случаев произойдет в странах с уровнем дохода ниже или выше среднего».

Главной причиной возникновения прогнозируемых заболеваний называется недостаточная физическая активность современных людей. 81% подростков и 27,5% взрослых пренебрегают рекомендуемым уровнем активности. Даже в период пандемии учёные отметили, что люди, ведущие активный образ жизни, занимающиеся спортом, имели меньше осложнений и быстрее восстанавливались.

Предполагаемые затраты на лечение прогнозируемвх заболеваний могут составить свыше 300 миллиардов долларов.

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