Нутрициолог объяснила, чем полезен шпинат
По словам специалиста, он необходим для красоты кожи.
Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что основу красивой и здоровой кожи составляет правильное питание. Шпинат в этом вопросе играет очень важную роль. В свежем виде он содержит витамины А, С, Е и К, магний, негемовое железо и лютеин. Витамин К в его составе уменьшает воспаления. Высокое содержание витамина С активизирует синтез и выработку коллагена, предотвращая дряблость, провисание кожи, появление морщин и преждевременное увядание. Шпинат в вашем рационе обеспечит не только молодость кожи, но и свежий, ровный тон лица.
Какие еще суперфуды улучшат состояние вашей кожи и сохранят ее молодость, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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