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Назван напиток, снижающий уровень холестерина почти на 20 процентов

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Чай с имбирем помогает снизить уровень холестерина в крови.
Фото tea.ru

Ученый Кристофер Шарп в интервью изданию Daily Express рассказал о напитке, который снижает уровень плохого холестерина в крови. По результатам исследований выяснилось, что эффективным будет теплый травяной или имбирный чай.

В исследовании приняли участие 60 пациентов с повышенным уровнем холестерина. У той группы людей, кто употреблял по 5 граммов измельченного имбиря в сутки, уровень холестерина в крови снизился на 17 процентов.

Для чая можно использовать, как корень имбиря, так и порошок. Эффективность будет одинаковая. Однако необходимого результата нельзя добиться, если не отказаться от курения и алкоголя. Важно также заниматься спортом и правильно питаться.

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Здоровье
Питание
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