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Диетолог рассказал, кому не стоит есть мед, лимон и имбирь

07:00
Мед. Фото AFP
Мед. Фото AFP

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что чрезмерное употребление меда, имбиря и лимона может привести к плохому самочувствию.

«Большое количество меда провоцирует появление слабости, сонливости, но главную опасность этот продукт представляет для тех, у кого есть избыточный вес и заболевания пищеварительной системы, нарушение углеводного обмена. Гигантское поступление простых углеводов в организм является опасным. Чрезмерное употребление лимона может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта», — приводит слова Бобровского «Вечерняя Москва».

А вот имбирь, по его словам, стоит употреблять с осторожностью тем, кто сталкивался с гастритом или другими заболеваниями ЖКТ.

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Галина Глазко все материалы автора
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