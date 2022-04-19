Какие последствия могут быть после сотрясения мозга? Ответил врач

Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал подробнее о сотрясении мозга. По его словам, его последствия зависят от того, насколько сильным был удар головой.

«Если сотрясение незначительное, то может быть различная неврологическая симптоматика: от нарушения координации, памяти и внимания до нарушений в речи. Если совсем в легкой степени, то, как правило, протекает без особых осложнений», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

При сотрясении мозга стоит соблюдать постельный режим, принимать назначенные врачом препараты, которые улучшают мозговое кровообращение. Также проводится общеукрепляющая терапия и прописываются витамины.

Достаточно будет двух недель, чтобы восстановиться при легкой степени сотрясения. В более тяжелых случаях последствия могут беспокоить человека на протяжении года. При тяжелых ударах реабилитация будет долгой, иногда проводится операция.

Как отмечает врач, к опасным осложнениям относят внутричерепную гематому или кровоизлияние, что чревато различными последствиями, включая летальный исход.