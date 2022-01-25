Мясников перечислил основные причины развития рака печени

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал главные причины развития рака печени. По его словам, рак печени считается вторым по агрессивности после рака поджелудочной железы, а также шестой по частоте диагностирования.

«Главные факторы риска этого вида онкологии — это хронические заболевания. Самые высокие риски есть при гепатитах В и С. Они передаются с кровью. Если много татуировок, если не делали прививку от гепатитов, то надо сдать анализы на наличие заболевания», — отметил врач.

Также Мясников отметил, что в факторах риска есть наследственность, сахарный диабет, ожирение, прием противозачаточных таблеток, андрогенных стероидов, чрезмерное употребление алкоголя и воздействие токсических веществ.