Кому стоит ограничить употребление хлеба? Ответил врач

Врач Михаил Худовеков объяснил, кому стоит меньше употреблять хлеб. При этом специалист отметил, что о вреде данного продукта в последнее время слишком преувеличивают.

«Хлеб нельзя употреблять только людям с подтвержденным диагнозом целиакия. Это хроническое генетическое заболевание, при котором пища, содержащая глютен, повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника. Однако это очень редкое заболевание. Оно встречается примерно у 1 процента населения планеты», — приводит слова специалиста «МИР 24».

Худовеков отметил еще, что стоит ограничить потребление хлеба людям с лишним весом, потому что это очень калорийный продукт.

Врач также напоминает, что основную еду не рекомендуется заедать хлебом.