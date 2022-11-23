ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:12

Косметолог назвала причины появления темных кругов под глазами

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Почему появляются темные круги под глазами.
Фото unsplash.com/@soroushkarimi

Дерматовенеролог Лариса Берзегова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что причинами темных кругов под глазами могут быть, как распространенные факторы, так и неочевидные. Неприятное явление возникает, если вы пребываете в постоянном состоянии стресса, мало и плохо спите, часто летаете на самолете, много времени проводите за компьютером или на открытом солнце.

Темные круги могут быть результатом определенного образа жизни, при котором нарушается питьевой режим, присутствует злоупотребление кофе, алкоголем, курение и неправильное питание. Неприятный дефект бывает, если неверно подобрана косметика, вы не снимаете макияж перед сном или постоянно трете глаза.


Почему еще могут появиться темные круги под глазами, и как от них избавиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

1
0
Читайте также
Ученик Тутберидзе отказался от чемпионата России. Или тренер обеспечит участие своих вопреки регламенту?
Он мог стать суперзвездой НХЛ, но погиб в 26 лет. Роковая вечеринка для шведского вратаря
СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала самые вредные алкогольные напитки

Доктор Мясников рассказал, как уменьшить риск тромбоза
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости